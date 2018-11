Lotto: fallisce Futura, la controllante di Andrea Tomat

Cala il sipario su Lotto Sport Italia, l'azienda capofila dello sportsystem trevigiano, nata dal genio dei fratelli Caberlotto 45 anni fa. A riportare la notizia questa mattina è La Tribuna di Treviso in edicola oggi. Dopo anni di difficoltà finanziarie il Tribunale di Treviso ha deciso il fallimento della società dell'imprenditore Andrea Tomat Futura 5760 Srl che controlla il marchio della losanga. L'ultimo bilancio disponibile risale al 2015 e registra perdite per 205mila euro.

Nonostante un tentativo all'inizio del 2017 di avviare un piano di rientro, il Cda ha deliberato l'impossibilità di presentare una una bozza di bilancio.

Dopo anni di guerre tra soci ieri l'atto conclusivo che ha portato Gianni Lorenzato a ottenere, dopo la richiesta a settembre, il fallimento della società. Per anni vicepresidente dell'azienda aveva portato l'azienda di Trevignano al successo nel ventennio appena trascorso insieme agli altri due soci: Tomat e Sartor. I creditori avranno trenta giorni di tempo per per presentare la domanda di insinuazione. Il 29 è previsto l'esame davanti al giudice delegato. Poi l'azienda di scarpe calerà per sempre la saracinesca.