Rogo in azienda agricola, proprietaria si ustiona cercando di salvare le sue pecore

Un incendio, divampato poco prime delle 14 di oggi, martedì 26 maggio, ha interessato un rustico, con annesso ricovero animali, in via Belvedere, a Trevignano. La proprietaria, nel tentativo di far uscire gli animali (alcune pecore) dal recinto, si è leggermente ustionata ad un gomito ma non è stato necessario il ricovero in ospedale. Purtroppo otto tra gli ovini presenti sono morti. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Montebelluna e un'autobotte di Treviso. I danni sono stati fortunatamente limitati. Ignote le cause delle fiamme, dovute forse ad un corto circuito in un capanno per gli attrezzi.

