Si accende l’Albero di Natale della BRaT in piazza Rinaldi

La magia delle Feste natalizie arriva anche alla BRaT, la Biblioteca dei Ragazzi di Treviso. Alle ore 18 di oggi, venerdì 13 dicembre, si è svolta l’accensione dell’Albero di Natale all’interno del “Giardino Diritti dei Bambini” – situato di fronte alla Biblioteca in Piazza Rinaldi – alla presenza dell’Assessore ai Beni culturali e Turismo del Comune di Treviso, Lavinia Colonna Preti, dell’Assessore all’Istruzione Silvia Nizzetto, e del direttore della filiale di Treviso di Banca Prealpi SanBiagio, Francesco Piccin. Una tradizione resa possibile, quest’anno, proprio grazie al contributo di Banca Prealpi SanBiagio, che sostiene anche il Salotto di Babbo Natale alla Loggia dei Trecento. L’albero è alto ben 5 metri ed è addobbato con sfere dorate e cartoline che riportano titoli di libri natalizi in dotazione alla BRaT, che gli stessi bimbi si sono divertiti ad appendere alle fronde dell'albero. Una gioiosa festa che ha visto la partecipazione di tanti bambini e ragazzi insieme alle loro famiglie, a testimonianza dell’importante ruolo sociale e culturale svolto dalla BRaT per la comunità. L’accensione dell’Albero di Natale è stata infine resa ancora più dolce grazie alla cioccolata calda offerta da ISRAA.