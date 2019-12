In migliaia per l'accensione dell'albero di Natale in piazza dei Signori

«Coin ha voluto anche quest’anno mettersi a disposizione per rendere ancora più viva e accogliente la città di Treviso in occasione delle festività natalizie -afferma Giorgio Rossi, presidente di Coin SpA- L’Albero è uno dei simboli più visibili e riconoscibili del Natale, rappresenta il cuore di tutte le manifestazioni in città ed è un onore per Coin, insieme ai partner dell'iniziativa Hausbrandt e EDG Enzo De Gasperi, vestirlo a festa. Non c’è alcun fine commerciale o promozionale, ma solo il desiderio di contribuire a creare quella magica atmosfera che tutti i trevigiani desiderano».