Commissione Via nazionale, tornano i voli del "Canova" su Treviso

Il masterplan di Save per l'adeguamento dell'aeroporto "Canova" di Treviso passa l'esame della commissione Via nazionale. Accolte quasi in toto le indicazioni date dalla Via regionale con una sostanziale differenza: ci potranno essere decolli su Treviso solo in "casi eccezzionali" (non meglio specificati) per un massimo del 21% dei voli giornalieri. Una sorta di "valvola di sfogo" per alleggerire la pressione di Quinto che era stata in precedenza eliminata dalla Via regionale.

«Si apprende in data odierna -si legge in una nota emessa ieri dal sindaco di Treviso Mario Conte e dall'Assessore all'ambiente, Alessandro Manera- che, con riferimento all’implementazione e all’adeguamento del quadro prescrittivo sui voli in partenza dall’aeroporto “Canova”, la Commissione di Valutazione d’Impatto Ambientale nazionale ha accolto nella totalità le osservazioni contenute nel parere della Commissione VIA della Regione del Veneto finalizzate alla riduzione dell’impatto ambientale e della tutela della salute pubblica complessiva, in riferimento alle verifiche ambientali seguite al Masterplan e proposte dall’amministrazione Conte in fase di procedura regionale. Resta tuttavia da interpretare la previsione sulla percentuale massima del 21% di decolli verso Treviso, che verrà valutata dai nostri tecnici nelle sedi opportune».