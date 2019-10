Treviso Airlink, oltre 60mila viaggiatori nei primi sei mesi del servizio

Sono 63.713 i viaggiatori che, da aprile, hanno scelto la navetta centro storico – aeroporto “Canova” Treviso Airlink, servizio voluto dall’Amministrazione comunale sviluppato in sinergia con Mobilità di Marca e Trenitalia.

Il dato, oltre che positivo, è in crescita esponenziale, visto che nel mese di introduzione del servizio gli utenti sono stati 8.630 contro i 13.597 dello scorso settembre. A maggio, invece, gli utenti sono stati 8.682, 9.209 a giugno, 11.237 a luglio e 12.358 ad agosto. Inoltre nei primi 20 giorni di ottobre hanno già viaggiato con Airlink 9.382 persone, 1.100 in più rispetto ai primi 20 del mese precedente. «La navetta centro-aeroporto è stata una grande rivoluzione per la mobilità cittadina», afferma il sindaco Mario Conte. «Il dato certifica come sia cresciuto l’interesse nei confronti di un servizio che permette di viaggiare in comodità a lavoratori e turisti, questi ultimi sempre più attratti dalle bellezze del nostro centro storico. Ora l’obbiettivo non può che essere quello di raggiungere quota 100mila». Il presidente di Mom, Colladon, conclude con queste parole: «Grazie all'intesa con il Comune di Treviso e grazie all'accordo di integrazione con Trenitalia abbiamo avuto un importante e progressivo incremento dei passeggeri, che ci rende felici per il risultato raggiunto da questo servizio. Dopo la fase sperimentale il servizio trova ora sviluppo grazie alla convenzione sottoscritta con Save e AerTre per l'utilizzo dello stallo diretto nella stazione aeroportuale».