Italiani nel "Paese della Aquile"

La conferenza avrà luogo il 12 marzo e si pone all’interno di un palinsesto più ampio. Il tutto è stato organizzato dal Centro studi del Piave e dall’ Associazione culturale Alpini per Treviso. La conferenza verrà tenuta da Eros Cendron giovane laureato in storia presso l’ Università di Trento. Lo scopo della conferenza è quello di raccontare al grande pubblico cosa successe alle truppe italiane dopo l’8 settembre 1943 in Albania. In tal modo si finirà con l’analizzerà la guerra partigiana a cui le truppe italiane hanno partecipato fino ad arrivare alla liberazione del paese. I problemi che i soldati italiani ebbero sia con i tedeschi ma anche con i partigiani loro nuovi alleati. Potete seguirci anche sulla pagina fb di Alpini per Treviso e sul sito www.alpinixtreviso.it

Gradita la prenotazione alla mail:Eroscendron@gmail.com