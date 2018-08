Agosto: il Parco degli Alberi Parlanti è sempre "aperto per ferie"

TREVISO Anche quest’anno il Parco degli Alberi Parlanti resta aperto ogni giorno d’estate, Ferragosto compreso, e con i suoi ampi spazi ombreggiati continuerà a offrire tante splendide occasioni di svago e ristoro a tutti i trevigiani che restano in città e vogliono trascorrere qualche ora in relax tra gli alberi. Durante tutto il mese sono programmati quotidianamente i percorsi di animazione per bambini: Draghi dinosauri e animali estinti, Le macchine di Leo Da Vinci, Alla scoperta dei 4 elementi, La magia delle immagini in movimento. Durante i weekend e il 15 agosto la cedraia, con la caffetteria e il bookshop restano aperti con orario continuato dalle 10 alle 19,30 per offrire a chiunque la possibilità di una fresca pausa tra un gioco all’aperto e l’altro.

l Parco degli Alberi Parlanti ormai da 10 anni si rivolge al proprio pubblico (e sono decine di migliaia ogni anno i bambini con la propria famiglia, le scolaresche e i centri estivi che lo visitano) ha adottato uno stile di edutainment per far sì che i bambini imparino (sia che si tratti di nozioni storiche, naturalistiche oppure scientifiche) attraverso giochi e attività manuali rese divertenti e uniche dallo staff degli animatori, che trasformano ogni visita un importante momento di condivisione per le famiglie che partecipano alle attività. Nel frattempo, grandi novità si preparano per l’affezionato pubblico del Parco, con le apertura in programma tra settembre e ottobre di due nuovi percorsi rivolti alle famiglie e alle scuole.

I PERCORSI A DISPOSIZIONE DELLE FAMIGLIE

Percorso scientifico alla scoperta dei 4 elementi.Come volano gli aerei? Cosa sono i fulmini? Come nasce un terremoto? A questa e a molte altre domande daremo una risposta, attraverso un viaggio molto suggestivo e appassionante alla scoperta della scienza, con percorsi personalizzati a seconda dell’età dei partecipanti, per menti curiose dai 5 ai 99 anni!

La magia delle immagini in movimento: percorso multimediale tra Cinema e Cartoon. In un ambiente magico, immerso nel verde del parco, i bambini potranno realizzare un fantastico “viaggio” all’interno delle immagini in movimento accompagnati dai personaggi della serie cartoon “Cuccioli”. Grazie a particolari telecamere e a un set televisivo reale potranno essere letteralmente catapultati in un cartone animato e rivedersi sullo schermo di una televisione!

Draghi, Dinosauri e Animali Estinti . In un ambiente preservato dall'era glaciale i bambini saranno accompagnati a scoprire le specie più curiose di animali estinti, mettendosi alla prova con divertenti giochi di abilità e intuizione, per provare a trasformarsi in veri paleontologi ed esploratori. Nel percorso i giovani visitatori avranno la possibilità di incontrare la tigre dai denti a sciabola, il mostro di Loch Ness e altri incredibili dinosauri estinti…

Le macchine di Leo da Vinci . Il percorso permette di vedere da vicino alcune tra le più fantastiche invenzioni di Leonardo da Vinci (il ponte mobile, l’argano, la vite aerea…) e di divertirsi a ricostruire, in modo molto creativo, il ritratto della Gioconda!

GLI ORARI DI AGOSTO (bookshop e caffetteria, orario di inizio dei percorsi guidati)

Da lunedì a venerdì

Cedraia e bar aperti con orario 10/13 e 15/19.30

Le macchine di Leonardo ore 16.30

Draghi, Dinosauri e Animali Estinti ore 17.45

Ogni sabato

Cedraia e bar aperti con orario continuato 10/19.30

Alla scoperta dei 4 Elementi ore 15.00

Le macchine di Leonardo ore 16.30

Draghi, Dinosauri e Animali Estinti ore 17.45

Ogni domenica e Ferragosto

Cedraia e bar aperti con orario continuato 10/19.30

Precinema e Cartoon ore 14.30

Alla scoperta dei 4 elementi ore 16.00

Le macchine di Leonardo ore 10.45 e 16.15

Draghi, Dinosauri e Animali Estinti ore 12 e 17.30