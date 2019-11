Furti nella Marca: «Sotto attacco da parte di predatori spietati»

Furti nella Marca trevigiana: sotto attacco da parte di predatori spietati. «È il grido di allarme che lancia il sindacato di polizia FSP di Treviso -si legge in un comunicato emesso dalla segreteria provinciale- Oramai non si contano più i furti che stanno avvenendo nella marca trevigiana, si tratta di una vera emergenza che non si può combattere con le poche risorse umane a disposizione delle forze dell’ordine. La verità che nessuno ama decantare è quella di un vero cambiamento metropolitano che sta interessando l’area geografica della provincia di Treviso e dell’intero Veneto. Si tratta, in buona sostanza, di un cambiamento epocale che riguarda l’accorpamento di aree e di ghetti che si stanno formando e facendo nascere vere bande di delinquenti, in buona parte clandestini, che trovano la loro collocazione in clandestinità in alcune periferie, per poi attaccare con espedienti vari i territori maggiormente scoperti e appetibili dal punto di vista predatorio».

«A nostro giudizio, a nulla servono i pochi appartenenti alle forze dell’ordine dispiegati sull’intero territorio, e poi? fino a quando? Si tratta -a parere della FSP- di inutili deterrenti del momento che non fermeranno gli attacchi predatori con la conseguenza che saranno considerati dagli stessi delinquenti inefficaci richiamando altri soggetti con le medesime intenzioni: colpire nella marca trevigiana, territorio ricco e appetitoso. Sempre a parere della FSP vi è la necessità di maggiori sinergie che riguardano un coordinamento interforze, e di una maggiore autorevolezza organizzativa che, al momento, non sembra evidenziarsi. Si vorrà considerare che da una parte si registrano casi durante i quali i malfattori addirittura penetrano nelle abitazioni mentre i proprietari sono all’interno delle stesse, dall’altra il pericolo che i cittadini, come accaduto in passato, esasperati, si costituiscano in ronde tra paura, psicosi e dilettantismo allo sbaraglio. La FSP dice no a questi pericoli che avanzano, invita i cittadini a chiamare i servizi di emergenza e a segnalare tutte le situazioni anomale che verranno notate nei rispettivi territori».