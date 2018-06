Da stanotte stato di attenzione in Veneto per temporali

TREVISO In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, dichiara, per possibili situazioni di criticità idrogeologica dovuta a precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o a temporali localmente anche forti, dalla mezzanotte di oggi fino alle ore 14.00 di martedì 5 giugno lo stato di ALLARME (da riconfigurare, a livello locale, in fase di pre-allarme, a seconda dell’intensità dei fenomeni) in tutti i bacini idrografici del Veneto.

Queste le previsioni dell’ARPAV: lunedì 4 giugno: nuvoloso, a tratti molto nuvoloso. Probabili schiarite nel pomeriggio, più significative in montagna a fine giornata. Probabilità di precipitazioni sparse in aumento dal mattino a partire dalle zone montane e dalla pianura centro-occidentale, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con possibilità di fenomeni localmente intensi. Temporaneo diradamento dei fenomeni nel pomeriggio con ripresa sulle zone centro-meridionali in serata. Sulle zone montane precipitazioni in esaurimento dalla serata. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in contenuto calo; martedì 5 giugno: sereno o poco nuvoloso, salvo residua variabilità fino al primo mattino sulla pianura meridionale e modesta nuvolosità cumuliforme pomeridiana sulle zone montane e pedemontane. Tra la notte e il primo mattino probabilità di precipitazioni medio-alta (50-75%) sulla pianura meridionale, anche a carattere di rovescio o temporale, occasionalmente intenso. In seguito precipitazioni in prevalenza assenti, salvo probabilità medio-bassa di locali precipitazioni anche a carattere di rovescio sulle zone montane e pedemontane.