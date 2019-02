Smog, rientra l'allerta: Treviso torna al livello verde

Treviso torna a respirare. Gli ultimi rilevamenti della centralina Arpav hanno segnalato una riduzione dei valori di smog e pm10 nell'aria del capoluogo di Marca. Da martedì 26 febbraio in città potranno tornare a circolare i diesel privati Euro 4.

Il livello di allerta verde scatterà dalle ore 8.30 alle 18.30. Non potranno circolare in strada: i veicoli a benzina di categoria Euro 0 e Euro 1; i veicoli diesel privati e commerciali Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3; ciclomotori e ai motoveicoli a 2 tempi Euro 0. Nel prossimo fine settimana è atteso un peggioramento delle condizioni meteo che dovrebbe consentire di mantenere bassi i valori dello smog in città. Fino a nuova comunicazione intanto, l'allerta in città resta al minimo nella speranza che non ci siano nuovi sforamenti. Per maggiori informazioni e deroghe consultare la pagina http://www.comune.treviso.it/antismog/