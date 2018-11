Anpi in lutto: è morto il partigiano "Eros", Umberto Lorenzoni

Lutto per l'Anpi di Treviso. E' mancato nella tarda serata di domenica, all'età di 92 anni, Umberto Lorenzoni, storico comandante partigiano "Eros" e presidente della sezione trevigiana dell'Anpi. Lorenzoni ha partecipato attivamente alla Resistenza nella Marca. Lorenzoni lascia le figlie Antonella e Sandra, oltre a numerosi nipoti.

«Con lui oggi -si legge nella pagina Facebook dell'associazione Binario 1- perdiamo un’instancabile testimonianza della lotta partigiana e dei valori che essa difendeva, valori che Umberto ha portato avanti in tutta la sua attività pubblica, credendo in particolar modo nell’importanza di consegnarli alle generazioni future perchè essi fossero patrimonio di tutti e non solo di chi aveva lottato direttamente contro la dittatura fascista. Anche per questo è stato uno di quelli che ha sempre creduto nel progetto di Binario 1, volendo fortemente che l’ANPI fosse tra i suoi fondatori. Ci impegneremo ancora di più perché la sua lotta democratica continui con le nostre gambe e con le nostre voci. Ciao Umberto, mancherai tantissimo a tutti noi».