Guasto l'ascensore degli ambulatori di Borgo Cavalli: alcuni giorni per le riparazioni

Da oggi a causa di un guasto, è inutilizzabile l’ascensore di Borgo Cavalli. La riparazione è vincolata all'approvvigionamento di alcune componenti che dovrebbero arrivare in 2-3 giorni, pertanto si presume che la sede rimarrà senza ascensore per tutta la settimana. «Ci scusiamo per gli eventuali possibili disagi -comunica l'Ulss 2- e si invitano le persone con disabilità di tipo motorio che abbiano appuntamenti presso gli ambulatori di Borgo Cavalli in questi giorni a contattare la segreteria al numero 0422 323349».