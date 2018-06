Stanco di aspettare in coda? Ora è prossibile prenotare l'appuntamento allo sportello

TREVISO Servizi sempre più dedicati al cliente. È questo l’obiettivo dichiarato di Ascotrade, che ha avviato una nuova iniziativa volta alla soddisfazione dell’utenza. Per chi vuole cambiare fornitore di luce e gas è finalmente possibile fissare un appuntamento pomeridiano,nella giornata di lunedì, presso nove diversi punti vendita regionali, consentendo così un servizio migliore e sempre più personalizzato. La prima sperimentazione vedrà coinvolti i punti vendita di:Castelfranco, Conegliano, Oderzo, Pieve di Soligo, Portogruaro, Porto Viro, Sandrigo, Treviso e Vicenza.

Una partenza graduale, attuata in modo da poter testare le nuove modalità operative su un campione significativo di utenti. Ma in Ascotrade si sta già pensando all’ampliamento dell’offerta: “L’intento è quello di segmentare il servizio - spiega Stefano Busolin presidente Ascotrade - non solo come numero di sportelli coinvolti, ma soprattutto come operazioni effettuabili, consentendo di offrire una prestazione “su misura del cliente”, nel pieno rispetto della nostra filosofia aziendale”.

L’idea nasce dalla volontà di far risparmiare tempo alle persone, tempo che al giorno d’oggi può essere considerato un valore importante quanto il denaro. Ancora una volta, dunque, Ascotrade propone un modello comodo ed efficiente, raggiungendo un nuovo traguardo nella gestione dei servizi indispensabili al cittadino. Per informazioni ed appuntamenti: 800.383800