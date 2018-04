Italiani, austriaci e romeni uniti nell’assemblea dei Testimoni di Geova

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

TREVISO La figura di Gesù è apprezzata da molte persone e considerata una delle personalità più influenti a livello storico. Per ogni persona che si definisce cristiana è importante seguire attentamente l’esempio del Cristo e questo avvenimento aiuterà i presenti a raggiungere il loro obiettivo: non smettere mai di adempiere la legge del Cristo. L’evento speciale avrà luogo sabato 28 aprile 2018 a Treviso nella Sala delle assemblee dei Testimoni di Geova situata in Via delle Maleviste, 1 nella località San Vitale di Canizzano. Il programma sarà esposto in lingua romena nella sessione della mattina, dalle ore 9,40 alle 12,05 e nella sessione del pomeriggio, dalle 13,20 alle 15,55. Come si svolgerà questo congresso? I discorsi che si baseranno sulla Bibbia innanzitutto aiuteranno i presenti a capire cos’è la legge del Cristo. L’applicazione di questa legge è importante sia quando un cristiano non è visto dagli altri, sia quando è osservato, pertanto sia nel proprio ambiente familiare sia quando partecipa alle attività pubbliche come l’opera di predicazione per la quale i Testimoni sono conosciuti. I primi due discorsi spiegheranno in modo concreto come possiamo adempiere questa legge in tali situazioni. Sarà data molta attenzione alla più importante istituzione della nostra società, la famiglia: ogni componente riceverà consigli biblici concreti e pratici per godere dell’amore e del rispetto familiare, oltre a far fronte alle difficoltà a scuola o sul luogo di lavoro. Sicuramente due momenti particolari saranno rappresentanti da due discorsi che evidenzieranno perché la legge del Cristo è superiore e come possiamo seguire il suo toccante esempio di amore nei confronti del prossimo. Alle 11,35 coloro che hanno deciso di diventare Testimoni di Geova seguiranno uno speciale discorso prima del loro battesimo: la loro determinazione a non rinunciare mai ad essere cristiani esemplari verrà rafforzata dai consigli biblici a loro riservati in questo momento significativo della loro vita. Questa assemblea permetterà a tutti i presenti, Testimoni ed interessati, di ricevere l’incoraggiamento e l’istruzione necessaria per essere buoni cristiani e di gustare un’atmosfera di pace e unità indipendentemente da nazionalità e cultura. L’entrata è libera e non si fanno collette. Per conoscere altri dettagli, potete visionare il programma nel sito jw.org/ro alla sezione PUBLICAȚII > ULTIMELE PUBLICAȚII oppure aprire il sito jw.org nella lingua preferita.