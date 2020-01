Conclusa la raccolta fondi del 51° Stormo a favore di "Autismo Treviso Onlus"

Una visita all’apparenza normale ma molto sentita, quella di alcuni rappresentanti dell’associazione Autismo Treviso Onlus, oggi al 51° Stormo ad Istrana. L’occasione è stata infatti di quelle importanti visto che è stato simbolicamente consegnato nelle mani della presidente Rigo Samuela il concreto dono che i militari sono riusciti ad offrire ai ragazzi ed alle ragazze di cui questa organizzazione si prende cura.

Il progetto di raccolta fondi è stato pianificato sin dallo scorso periodo autunnale ed in particolare la raccolta è stata intensificata nei giorni 12 e 13 settembre date in cui il 51° Stormo ha celebrato i suoi 80 anni di vita che hanno coinciso con i 30 anni dall’entrata in linea del velivolo AMX. Proprio in quell’occasione la base di Istrana si era attivata per promuovere la raccolta fondi e per far conoscere alle migliaia di cittadini che hanno preso parte al raduno in aeroporto, i nobili fini che l’associazione persegue tra i quali: la diffusione e scambio di corretta informazione sull’autismo, l’organizzazione di momenti di formazione per le famiglie ed operatori sociosanitari e scolastici, la progettazione di attività ludiche e sportive, la creazione di spazi e tempi i cui i ragazzi possano proseguire le attività abilitative, nonché iniziative di mutuo aiuto.

In data odierna con grande soddisfazione, si è concluso, con una amichevole stretta di mano tra il Colonnello Massimiliano Pasqua e la Presidente dell’associazione Samuela Rigo, l’iter della raccolta benefica. La somma si è concretamente tramutata in una settimana riabilitativa a beneficio dei pazienti seguiti dall’associazione, in una struttura situata nei pressi di Auronzo di Cadore. “Esprimo il mio ringraziamento ai militari del 51° Stormo che ci hanno consentito di realizzare uno dei progetti che l’associazione persegue” ha sottolineato la Presidente dell’associazione rivolgendosi al Colonnello Pasqua.

Seguiranno altre iniziative di questo tenore anche nel 2020, fanno sapere dall’aeroporto di Istrana, aggiungendo che in concomitanza con il centenario della proclamazione della Madonna di Loreto (patrona degli aviatori) anche il 51° Stormo quest’anno si attiverà per sostenere il progetto benefico “Un dono dal cielo” un’iniziativa promossa dall’Aeronautica Militare a favore degli ospedali pediatrici “Giannina Gaslini” di Genova, “Bambino Gesù” di Roma e “Santobono Pausilipon” di Napoli.