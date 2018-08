Banca Valsabbina, apre la prima filiale a Treviso in viale Montegrappa

TREVISO Banca Valsabbina, la principale banca bresciana, continua il proprio percorso di crescita ed evoluzione annunciando l’apertura di una nuova filiale, la prima nella città di Treviso, già operativa in viale Monte Grappa. La nuova apertura si inserisce in un quadro strategico di espansione ed accreditamento a livello nazionale che ha l’obiettivo di consolidare e rafforzare il posizionamento dell’istituto bancario all’interno della comunità economico-finanziaria. Grazie ad una capillare rete territoriale, imprenditoriale e retail, la banca conta oggi oltre 70 filiali: 50 in provincia di Brescia, 8 in provincia di Verona e 12 tra quelle di Treviso, Milano, Bergamo, Trento, Vicenza, Mantova, Modena, Monza Brianza, e Padova. L’istituto si avvale della collaborazione di oltre 560 dipendenti, conta oltre 8 miliardi di euro di masse gestite ed un solido patrimonio che supera 380 milioni di euro, con un CET 1 superiore al 15%.

“La provincia di Treviso, grazie alla presenza di notevoli poli industriali e ad una clientela da sempre sensibile ai servizi finanziari più evoluti, rappresenta un’area strategica ed una grande opportunità per lo sviluppo del nostro business - ha dichiarato il DG Tonino Fornari- L’apertura trevigiana rappresenta un valore aggiunto per la comunità in cui andremo ad operare, che potrà beneficiare della nostra consulenza e dell’affidabilità dei nostri servizi. Infine con la nuova filiale abbiamo potuto compiere un ulteriore passo avanti verso il consolidamento della nostra presenza sul territorio”. La nuova filiale è già operativa in viale Monte Grappa 1, e pronta ad accogliere e soddisfare al meglio le esigenze dei nuovi clienti, siano essi privati o imprese, che sceglieranno di affidarsi alla gamma di prodotti e servizi di Banca Valsabbina. È possibile conoscere l’offerta della banca recandosi in filiale, chiamando lo 0422 262825 o contattando l’indirizzo di posta elettronica treviso.78@lavalsabbina.it