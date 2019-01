Servizio civile, bando straordinario per la selezione di 9 volontari

E' stata indetta la selezione di 613 volontari da impegnare nei 15 progetti di Servizio Civile Nazionale presentati dal Ministero dell’Interno. Per consultare il bando ed i progetti, con le relative materie oggetto di colloquio ed i criteri di selezione, si invita a consultare il sito del Ministero dell’Interno. Sul sito della Prefettura di Treviso sono stati pubblicati, oltre al link del bando, i 3 progetti per complessivi 9 posti presso la Prefettura di Treviso relativi rispettivamente a:

- Cittadinanza (n.4 volontari)

- Sportello Unico Immigrazione (n.1 volontario)

- Attività connesse alle procedure di R.A.V e alla gestione dell’ accoglienza dei r.a. (n.4 volontari).

Si ricorda che il termine per la presentazione delle domande è il 30 gennaio 2019 (in caso di consegna a mano, entro le ore 18.00) e che le domande per partecipare ai progetti per la provincia di Treviso possono essere presentate:

tramite pec all’indirizzo protocollo.preftv@pec.interno.it (con oggetto che inizia con: [bandoSNC2018] )

con raccomandata a/r a Prefettura- UTG di Treviso, Piazza dei Signori n.22 - 31100 Treviso

a mano, all’indirizzo sopraindicato.

Referenti: dr.ssa Paola De Palma, Dirigente area IV tel. 0422.592411, sig.ra Lorella Pavan, tel. 0422.592434