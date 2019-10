Lavori in A27, chiuso per due notti l'allacciamento con la tangenziale di Mestre

Sulla A27 Mestre-Belluno, per programmati attività di manutenzione e di pavimentazione, previste in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle due notti consecutive di giovedì 17 e venerdì 18 ottobre, per chi proviene da Belluno, sarà chiuso l'allacciamento con la A57 Tangenziale di Mestre, con orario 20:00-6:00. In alternativa, chi proviene da Belluno sarà obbligatoriamente deviato sul ramo D25 Raccordo Marco Polo, in direzione Aeroporto e potrà uscire allo svincolo di Dese, percorrere la rotonda e rientrare sul Raccordo Marco Polo D25, per proseguire in direzione della A57 Tangenziale di Mestre.