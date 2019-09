Tappa nella Marca per Matteo Berrettini dopo la semifinale degli Us Open

Dopo la strepitosa impresa agli US Open dove ha raggiunto la semifinale, diventando dopo 42 anni il secondo italiano nella storia a raggiungere questo traguardo nel torneo americano, Matteo Berrettini ha fatto tappa nella Marca, ospite del suo sponsor tecnico Lotto. Nell'occasione ha incontrato il presidente di Lotto Sport Italia, Andrea Tomat, che si è congratulato con l'atleta, esprimendo la soddisfazione e l'orgoglio di tutta l'azienda per gli importanti risultati ottenuti in questa stagione.