A Treviso l'opera della madonnara dedicata a Matteo Berrettini

Un Matteo Berrettini formato gigante quello che un'artista madonnara, Stefania Frigo, ha realizzato oggi, domenica, nel centro storico di Treviso, in particolare in piazza San Vito, nel cuore del capolugo. Purtroppo la bellissima opera non è riuscita a portare fortuna al campione azzurro, sconfitto all'esordio delle Atp Finals da Novak Djokovic, numero uno del Mondo. Il tennista romano, numero otto della classifica Atp, tornerà in campo martedì con Federer o Thiem.