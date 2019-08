Biblioteche "Zanzotto" e Brat di Treviso: via ad orario continuato e nuovi investimenti

Biblioteche sempre aperte per preparare esami universitari, consultare libri e riviste o avvicinarsi al mondo della lettura. Prosegue l’estensione d’orario della Biblioteca “Zanzotto” di Città Giardino, che continuerà ad essere aperta al pubblico dalle 9 alle 20 per tutto il resto dell’estate così da permettere agli studenti di preparare gli esami universitari e a tutti i cittadini di trovare un maggiore agio per le proprie letture estive. Anche la BRaT, oltre ad essere aperta tutti i pomeriggi, resterà aperta il lunedì e il sabato mattina (fino alla fine di agosto) per consentire ai bambini di svolgere attività e trascorrere qualche ora in più fra libri e giochi.

L’ampliamento dell’orario di apertura delle biblioteche cittadine rientra in una serie di investimenti voluti dall’Amministrazione comunale volti a promuovere e rendere ancora più accessibili e accoglienti i poli culturali della città e ai quali seguiranno anche lavori di efficientamento e riqualificazione. Sono stati investiti circa 50 mila euro non solo per l’ampliamento dell’orario di apertura ma anche per l’acquisto di nuovi scaffali per la nuova sala di lettura nella Biblioteca di Borgo Cavour, per le nuove poltroncine e il restauro di quelle presenti alla “Zanzotto” e di tappeti componibili per completare l’arredo della sezione “Youngster” della Biblioteca dei Ragazzi. Particolare attenzione è stata rivolta anche nei confronti di libri antichi e riviste destinati alle attività di restauro e rilegatura di alcuni pezzi.