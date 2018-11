Black Friday, a Treviso è già partita la corsa agli acquisti

Piu che di una giornata ormai si parla di un'intera settimana. Il black friday è arrivato anche nella Marca dove la corsa agli acquisti, anche in vista delle festività natalizie, è già scattata. Gli sconti maggiori - dicono gli intenditori - sono previsti per venerdì 23 novembre, data ufficiale del 'venerdì' nero', ma in molte attività commerciali, sia fisiche che online, gli sconti ci sono già.

Nel 2018 il primo venerdì dopo il giorno del Ringraziamento cadrà tre giorni prima del Cyber Monday, la giornata dedicata all'elettronica di consumo e ai prodotti tecnologici. Un'altra occasione per fare affari?