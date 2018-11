Alla Brat arriva la colonnina per il prestito telematico

La nuova sede della Brat, la biblioteca dei ragazzi di Treviso, compie un anno e per festeggiare inaugura la nuova colonnina per il prestito telematico. A un anno dal trasferimento a Palazzo Rinaldi, voluto dall'ex sindaco Giovanni Manildo, la Brat non smette di regalare opportunità ai suoi piccoli lettori. Grazie a un'apposita tesserina, che sarà possibile richiedere direttamente in biblioteca, si potranno prendere a prestito fino a 4 volumi semplicemente con un click e una nuova postazione a portata di bambino. Un servizio necessario per un costo totale di quindicimila euro che farà il paio con i consigli del personale della biblioteca e che ha richiesto un anno di lavoro per catalogare i 25mila libri presenti.

Presente all'inaugurazione l'assessore alla cultura del Comune di Treviso, Lavinia Colonna Preti, e tutto il personale dedicato che trova nella nuova colonnina un valido alleato nella gestione dei 44mila prestiti effettuati ogni anno.

Nei piani dell'assessore anche un maxi evento, in programma per l'anno prossimo, per i 50 anni del servizio che ha fatto leggere e divertire generazioni di trevigiani.