Ecco le dieci aziende fondatrici del Consorzio da cui rinascerà il Treviso calcio

È stato presentato oggi presso lo stadio Omobono Tenni, luogo simbolo del calcio trevigiano, il Consorzio Treviso Siamo Noi, progetto che intende concretamente prendersi cura di un simbolo sportivo e sociale incarnato dalla squadra di calcio della Città di Treviso. Dieci le aziende fondatrici del Consorzio, riunite dal brand “Treviso Siamo Noi” e dalla voglia di sviluppare un piano non solamente sportivo ma anche partenariale, sociale e territoriale: “Come Sindaco e come cittadino non riuscivo ad accettare che i bambini trevigiani crescessero senza il sogno di poter indossare, un giorno, la maglia della squadra di calcio della propria città – ha esordito Mario Conte, Sindaco di Treviso – per questo il nuovo corso che inauguriamo oggi segna una vera e propria rinascita. Un ringraziamento lo devo fare alle 10 aziende locali che hanno deciso di accettare la sfida. Sono imprese locali, serie e impegnate nel sociale, alle quali se ne affiancheranno presto molte altre. La nostra prima vittoria è questa e la celebriamo oggi qui al Tenni”.

Il Consorzio è infatti aperto a tutte le imprese che vorranno mettersi in gioco, forti di un progetto serio e concreto che parte dalla volontà di regalare un sogno ai più giovani per raccogliere sotto un unico cuore sportivo colorato d’azzurro, tutta la città. «Il nostro primo impegno – ha infatti sottolineato Marco Pinzi, presidente del Consorzio Treviso Siamo noi – è nei confronti dei ragazzi, ai quali vogliamo continuare a dedicare il nostro impegno. Il Consorzio nasce per questo ed è aperto a tutte le aziende che vorranno farne parte. Nelle prossime settimane avvieremo un Road Show, serate di incontro in cui spiegheremo come si può aderire, quali sono i costi e quali gli step del progetto. Il nostro obiettivo è infatti mettere in rete le aziende, organizzando eventi sportivi ma anche sociali che faranno crescere la società sportiva e le stesse imprese».

Ad occuparsi degli aspetti più tecnici del progetto è stato chiamato Luigi Sandri, presidente della Treviso Academy che sta già lavorando alacremente alla formazione della squadra: “Partiamo dalle basi, dal settore giovanile del Treviso Academy – ha spiegato Sandri alla stampa presente – una realtà dilettanti che si colloca all’interno di una società professionistica qual è il Treviso. Starà a noi saper congiungere questi due aspetti per sviluppare un progetto ambizioso ma concreto e dalle fondamenta solide». Il prossimo appuntamento, entro luglio, sarà la presentazione ufficiale della nuova squadra, con la prima maglia del Calcio Treviso che verrà indossata dal Sindaco Conte.

Le 10 imprese fondatrici del Consorzio Treviso Siamo Noi

COLORIFICIO CITRAN Offre una gamma completa di colori e tonalità, ecologica perchè tutti i prodotti sono a base d’acqua.

TVM RENT SRL Azienda con i migliori marchi del settore che si occupa di noleggio e vendita di attrezzature edili.

ASSIST SPORT Distributore di abbigliamento sportivo e prodotti provenienti da cambio merce pubblicitario

ENERGIA INNOVAZIONE BRAND ANDREOLA Azienda specializzata in fotovoltaico, costruzione e manutenzione OEM, impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, impiantistica civile e industriale.

PAOLO PINI FORNITURE ELETTROMEDICALI Società operante nelle biotecnologie elettromedicali applicate alla sanità. Fornitrice di enti ospedalieri pubblici e privati nel campo della cardiologia e neuroradiologia.

ZETAGROUP VIDEO E COMMUNICATION Azienda specializzata in produzioni video, spot pubblicitari, format televisivi, video corporate, multimedia, ufficio stampa, social media marketing.

SOCIETA' COMMERCIALE SANDRI Azienda specializzata nella macellazione, sezionamento, preparazione e commercio di carne avicola e avicunicola, ma anche di tagli e lavorazione di carni bovine e suine.

QBELL Produttore e distributore di apparati video e audio del marchio italiano QBell.