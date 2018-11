Treviso Calcio passa in mani inglesi: finisce l'era della famiglia Visentin

Venerdì 2 novembre la società Atlantis Sport Management con sede a Londra insieme ad altri associati presenti nel territorio trevigiano, è subentrata alla famiglia Visentin nella guida della squadra Treviso Calcio.

L'importante operazione ha come finalità l’ingresso della società sportiva in una piattaforma internazionale calcistica con scopo di scouting, selezione e crescita di giovani talenti. Il primo obbiettivo dei nuovi proprietari inglesi sarà quello di proseguire l’ottimo lavoro svolto dal presidente Luca Visentin e riportare questo sodalizio in categorie più consone al suo blasone. Inoltre, la società ha annunciato in queste ore che il ruolo del nuovo direttore dell’area tecnica sarà affidato a Claudio Capuzzo. Nei prossimi giorni verrà indetta una conferenza stampa per condividere con la piazza e i tifosi i progetti futuri e presentare il nuovo organigramma societario. Con l’occasione. i nuovi proprietari hanno voluto ringraziare il presidente Luca Visentin. «A lui va un doveroso e grande grazie per l’impegno profuso con le sue sole forze nei confronti della squadra: dal salvataggio nel marzo del 2017 fino alla vittoria del Trofeo Regione Veneto e tutti i titoli del settore giovanile oltre alla promozione in Eccellenza, mantenendo e rispettando gli impegni presi nel corso della sua gestione». Inizia ora per la squadra del capoluogo una nuova era sotto il segno della bandiera inglese.