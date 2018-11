«Treviso Calcio: il Comune ci metta la faccia»

Alla soglia dei 110 anni di storia del Treviso Calcio la situazione è catastrofica, negli ultimi 10 anni la squadra della nostra città è rimasta invischiata nei bassifondi del calcio nazionale, rimanendo nel limbo tra Promozione ed Eccellenza. La tradizione sportiva di Treviso merita una società calcistica seria e non la situazione imbarazzante degli ultimi anni, dove imprenditori truffaldini si sono susseguiti uno dopo l’altro lasciando debiti e fallimenti. Al Treviso calcio serve un progetto imprenditoriale serio in grado di sostenere una gestione virtuosa della società; per questo facciamo appello al sindaco Mario Conte affinché faccia da garante per il nome del Treviso Calcio in modo da attirare l’imprenditoria locale in un progetto che visti i risvolti recenti ha sempre meno appeal. Speriamo che quest’amministrazione colga le lamentele di una città a cui piange il cuore vedere i propri colori abbandonati e che non faccia spallucce come la vecchia giunta. Occorre salvaguardare le sorti della società di calcio più rappresentativa della provincia in virtù anche della fortissima relazione che c’è tra squadra e trevigiani. Non si può più aspettare, affinché il calcio Treviso riconquisti una sua dignità bisogna trovare una cordata di persone serie disposte a investire nel futuro sportivo della nostra città.

Prima i Trevigiani