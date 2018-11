I siti patrimonio dell'Unesco nel calendario dell'Arma 2019

Si tratta di un oggetto divenuto ormai un cult per gli italiani, fa bella mostra di sè in uffici, negozi, aziende e abitazioni di privati cittadini: diffuso in un milione e mezzo di copie, venne pubblicato per la prima volta nel 1928 e la sua emissione venne sospesa solamente tra il 1945 ed il 1949, nel secondo dopoguerra, salvo riprendere ininterrottamente dal 1950. Parliamo del calendario storico dell'Arma dei carabinieri. L'edizione del prossimo anno è dedicata ai 54 luoghi italiani che sono stati nominati patrimonio dell'umanità dall'Unesco: il primo sito fu, nel 1979, quello in cui sono state rinvenute le incisioni rupestri in Val Camonica, in provincia di Brescia. Nelle tavole ampio spazio anche ai numerosi siti veneti tra cui le città di Verona, Vicenza, Venezia e Padova oltre alla Dolomiti.

Il calendario storico dell'Arma è stato presentato nella mattinata di oggi, giovedì, presso il comando provinciale dell'Arma di Treviso, in via Cornarotta, dal comandante provinciale Gaetano Vitucci. Oltre al calendario è stata annunciata la pubblicazione dell'agenda storica dell'Arma, dedicata quest'anno al legame tra letteratura e Arma.