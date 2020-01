Camera di Commercio, Pozza: «Tendo un ramoscello d'ulivo»

«A seguito delle uscite sulla stampa a riguardo della questione della sede camerale ribadisco -precisa il Presidente della Camera di Commercio di Treviso Belluno|Dolomiti Mario Pozza- che ho sempre pensato che i litigi tra le istituzioni diano un pessimo segnale ai cittadini e alle economie. Alla mia elezione come presidente camerale, ho trovato una causa pendente da tantissimi anni e ho fatto e sto facendo del mio meglio - precisa Pozza - per porre fine a questa situazione, in modo corretto per tutti e ragionevole. Contribuire a rilanciare un complesso immobiliare che la crisi economica ha duramente colpito e la presenza di un’istituzione economica importante, fa parte dei segnali positivi per tutti che vorremmo dare al territorio».

«Ma anche gli aspetti economici sono importanti e tra questi, si inseriscono molti interlocutori che si devono esprimere quando si parla di denaro pubblico. Le soluzioni si possono trovare se vengono ricercate con atteggiamento costruttivo da tutte le parti senza intransigenze e senza tener conto solo del proprio punto di vista. La contabilità delle ragioni e dei torti ha portato nella storia a grandi conflitti e anche quelli giudiziari sono sempre segno che tutte le parti non sono riuscite a trovare di meglio. Io - conclude il Presidente - continuo ad essere coerente con la mia linea e a tendere il ramoscello d’ulivo, ma attendendo un atteggiamento costruttivo della Fondazione Cassamarca».