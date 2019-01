Sabato a scuola di radicchio in città

A Km zero c’è più gusto: ogni martedì, giovedì e sabato mattina dalle 08;00 alle 13:30 la freschezza e la genuinità della campagna viene in centro città, in piazza Giustiniani a Treviso, al mercato coperto di Campagna Amica. Ogni sabato c’è un evento, che racconta il mondo agricolo, le sue storie e le sue stagioni. Sabato 26 gennaio, alle 10:30, si celebra il principe dell’inverno trevigiano, il radicchio tardivo IGP.

Il giovane Christian Graziotto, dell’azienda M&G, si produrrà in una dimostrazione di come dal cespo fangoso e scottato dal gelo in campo si ottenga il fiore croccante e perlaceo che conosciamo. Verranno messe in funzione le vasche per l’imbianchimento e sarà possibile provare a mondare il prodotto, sotto la guida dell’esperto agricoltore di Ponzano, che dal 2012 lavora nell’azienda di famiglia, una tra le prime a credere nel valore dell’IGP per tutelare l’eccellenza del prodotto.

Christian risponderà a tutte le curiosità e domande del pubblico: un’occasione per tutti i presenti di diventare ambasciatori competenti del radicchio tra parenti e amici, magari “foresti”. Come sempre, una degustazione chiuderà l’incontro, per completare il ciclo di vita del prodotto e magari scoprire che ingredienti tradizionali possono dare vita a inaspettate invenzioni culinarie.