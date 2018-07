Al Canova ecco i nuovi varchi "E-gates" per i voli extra-Ue

BILANCIO DEGLI ULTIMI 4 MESI DI ATTIVITA' DELLA POLIZIA DI FRONTIERA Nel solo mese di giugno sono stati ben 284.382 i passeggeri transitati attraverso lo scalo trevigiano. In tutto sono stati ben 15 le persone arrestate per l'utilizzo di documenti falsi. Gli ultimi tre in ordine di tempo sono stati tutti cinesi (diretti verso il Regno Unito), pizzicati con passaporti contraffatti riconducibili a cittadini coreani o di Taiwan. Da registrare anche ben 50 respingimenti, la maggior parte di persone provenienti dall'Albania (31 in tutto). La polizia aeroportuale di Treviso può contare su ben 47 agenti (compresa la dirigente Stefania Niro), a monitorare, in questi giorni, ben 25 partenze ogni giorno.