La grande festa del Capodanno a Treviso: numero chiuso in piazza dei Signori

In 3.300 potranno accedere al salotto della città attraverso sei varchi disponibili (chiuderanno alle 20 circa) lungo il Calmaggiore, vicolo Barberia, via XX settembre, via Indipendenza, palazzo dei Trecento e Galleria dei Soffioni. Vietate bottiglie e petardi, vige il divieto di fuochi d'artificio in tutto il territorio comunale. Lo spettacolo pirotecnico dalla torre civica sarà per la prima volta "pet friendly", a basso impatto, e preceduto dall'animazione di radio Company con Max Nicoletti e Mattia Casarin. A mezzanotte saranno distribuite mille shopping bag "I love Treviso" e centinaia di panettoni