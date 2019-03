La grande festa del carnevale trevigiano, centro storico invaso

Il centro storico di Treviso è stato letteralmente preso d'assalto per la sfilata dei carri allegorici del martedì grasso: decine di migliaia le presenze in città per festeggiare la fine del Carnevale.

IN 30MILA A CONEGLIANO Due ali ininterrotte di folla hanno accompagnato la sfilata dei carri allegorici oggi pomeriggio a Conegliano: organizzatori e amministrazione comunale stimano in quasi 30mila le persone che hanno partecipato allo spettacolo odierno, tradizionale ultimo atto del Carnevale 2019 in sinistra Piave.

Sul palco installato ai piedi della Gradinata degli Alpini erano presenti, accanto a Moreno Meneguz e Federico Campodall'orto che hanno presentato la sfilata (anche dal mini palco di piazza IV Novembre), vari amministratori pubblici con in testa il sindaco Fabio Chies. La bella giornata di sole, il clima mite e l'alta qualità di carri e maschere che hanno percorso l'asse centrale della città da Borgo Madonna al Cavallino e viceversa sono alla base del grande successo di pubblico di questa sfilata, che è stata trasmessa in diretta da Trevisotoday.