Donazione dell'artista Giuseppe Brombin a Fondazione Cassamarca

L’artista Giuseppe Brombin ha donato alla Fondazione Cassamarca una sua opera raffigurante piazza dei Signori a Treviso. Padovano di nascita e veneziano di adozione, Brombin è attivo dagli anni Settanta. Ha esposto in numerose gallerie e istituzioni artistico-culturali italiane sia in Italia che all'estero tra le quali la Galleria d'arte moderna di Lubiana, il Centro Artemoderna di Pisa, il Castello Inferiore di Marostica, la Chiesa di San Vidal a Venezia.

Tra le sue opere più note, ricordiamo la Veduta di Venezia all’acquaforte, che è presente in tutti i palazzi istituzionali del Veneto, nel Senato della Repubblica e in molte ambasciate italiane all’estero. L’atto di generosità di Giuseppe Brombin segue di poco quello dell’artista veneziano Dino Gavagnin, che ha donato lo scorso anno quattro tele a olio con vedute di Venezia, e quello di Monsignor Gino Bortolan, che ha donato a Fondazione Cassamarca oltre tremila opere d’arte e altrettanti volumi d’arte. Anche questa donazione, al di là del fatto che va ad arricchire il patrimonio di testimonianze di artisti locali conservate dall’Ente trevigiano, ha per Fondazione un particolare valore simbolico, che anche il Presidente ha voluto evidenziare ricevendo nei giorni scorsi l’artista e ringraziandolo personalmente per il gesto di attenzione.