Continua la rivolta contro il Governo, manifestazioni a Treviso e Castelfranco

Sale il tono della protesta di commercianti e ristoratori trevigiani, proprio in prossimità del 1° maggio, data quantomai simbolica per i lavoratori che da oltre due mesi non possono aprire le loro attività. Dopo la consegna delle chiavi dei loro negozi ai sindaci della Marca (dopo la mobilitazione di martedì sera), si moltiplicano le iniziative degli imprenditori per chiedere al Governo di sbloccare le riaperture prima del 1° giugno e aiuti in termini economici alle imprese.

Lunedì prossimo, 4 maggio, i commercianti trevigiani si raduneranno in piazza dei Signori alle 15.50 per il flashmob "In silenzio per farci sentire". Gli organizzatori di "TrevisoAgiamoAdesso" hanno invitato i partecipanti (con la raccomandazione della distanza da mantenere e obbligo di mascherina e guanti) a disegnare una P sulla propria mascherina e portare un cartello con la propria professione o settore commerciale. L'evento avrà questa scaletta: si ascolterà il brano del silenzio e dopo tre minuti di silenzio assoluto sarà cantato l'Inno di Mameli.

Il giorno precedente, domenica 3 maggio, manifestazione aperta a tutte le partite Iva di Castelfranco e della Castellana, in piazza Giorgione, attorno alle ore 12. Ecco la locandina dell'evento.

La sera del 1° maggio si svolgerà intanto un flashmob che vedrà il coinvolgimento di parrucchieri, barbieri e acconciatori della Marca che accenderanno le luci dei loro saloni. Tra le 9 e le 11 dello stesso giorno, a Santa Lucia di Piave, presso l'area fieristica, il sindaco ha organizzato invece un "drive in per il lavoro e la libertà".