Cemento e mattoni, blitz all'assessorato all'urbanistica del Comune di Treviso

Mattoni, cemento a presa rapida e striscioni di protesta. Blitz di alcuni esponenti del movimento "Fridays for future", nel pomeriggio di oggi, venerdì, presso l’assessorato all’urbanistica del Comune di Treviso nell'ambito della giornata mondiale sull'ambiente. «Oggi è la giornata mondiale dell’ambiente e come FFF Treviso -spiegano i manifestanti- abbiamo deciso di celebrarla ricordando le nuove colate di cemento che si abbatteranno sulla città nell’area Repubblica 1, un e dovrebbe sorgere il nuovo Alì, e Sant’Angelo 3. La ripartenza che si prospetta qui a Treviso, come in molte parti d’Italia, persegue solo a parole la tutela dell’ambiente, rischiando di trasformare questa giornata in una mera ricorrenza. Per questo, nel pomeriggio, abbiamo riportato all’assessorato all’urbanistica il cemento che causerà altro consumo di suolo: un’azione che vuole ricordare come la salvaguardia dei nostri territori non possa essere oggetto di spot elettorali, ma deve invece essere attuata tutti i giorni. In questo senso, ci spaventa il Documento del Sindaco approvato nello scorso Consiglio Comunale, che promette una ripartenza sostenibile solo per annunciare lo snellimento delle pratiche burocratiche per costruire ancora e più velocemente. Non è questa la ripartenza che vogliamo!».

