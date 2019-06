Centri estivi in Comune di Treviso, da oggi al via le iscrizioni

Per il quarto anno consecutivo la Cooperativa Comunica gestirà i Centri Estivi del Comune di Treviso, sia quelli "BABY" per bambini dai 3 anni (compiuti entro il 30 giugno) ai 6 anni, che quelli "JUNIOR" per bambini dai 6 anni agli 11 anni(i bambini ammessi In Centri estivi Junior devono aver già frequentato almeno il primo anno della scuola primaria). Data di inizio il 1 luglio e proseguiranno ininterrottamente fino al 30 agosto, dal lunedì al venerdì con ingresso dalle 8 e uscita alle 17. Le sedi: per i BABY le sedi saranno le scuole di San Bartolomeo, San Lazzaro, Andersen (Via Da Vinci), San Paolo; per JUNIOR le scuole Giovanni XXIII (Via Federici), Rambaldo degli Azzoni (Via Paludetti), Masaccio (Via Bomben), Carducci (Via del Galletto).

Iscrizioni on line dal 6 al 21 giugno sul sito del Comune di Treviso o su www.cooperativacomunica.org, sezione Centri Estivi, dove è scaricabile anche il volantino dalla prossima settimana. Iscrizioni nella segreteria in Piazza delle Istituzioni a Treviso dal 10 giugno dalle 8.15 alle 13.15 (lunedì e mercoledì anche pomeriggio 15.00-17.00). Prezzo/settimana 39 euro, con scontistiche in caso di più settimane. Info 3293506989.