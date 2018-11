CentroMarca Banca: premiate le eccellenze delle province di Treviso e Venezia

I migliori dottori delle province di Treviso e Venezia sono stati premiati ieri sera al Teatro Eden di Treviso nell'ambito dell’ormai tradizionale appuntamento che CentroMarca Banca riserva alle eccellenze del territorio: consegnati i contributi allo studio per Soci e figli di Soci. Su 23 giovani laureati 20 di loro sono usciti dall'università con 110 e lode, il massimo dei voti. Un particolare riconoscimento per l'impegno scolastico è andato anche a quattro giovani “centini” neodiplomati alle scuole medie superiori che anche in questo caso si sono distinti per il particolare risultato scolastico alla maturità. La cerimonia di CentroMarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia si conferma un’importante occasione per sancire lo stretto legame tra le eccellenze del territorio e l'istituto di Credito Cooperativo di via Selvatico a Treviso che da sempre è orientato a sostenere, attraverso molte iniziative, il mondo produttivo, della cultura e della scuola. L'evento di ieri sera ha visto un Teatro Eden sold out. Presenti, oltre ai vertici di CMB, Consiglio di Amministrazione e la Direzione Generale, anche molti famigliari e amici dei premiati e numerosi Soci e Clienti dell’Istituto.

«Il valore della laurea nel corso degli anni è notevolmente mutato, ma questi giovani hanno ben capito quanto importante sia un percorso scolastico di alto livello in grado di soddisfare le proprie passioni, ma anche lungimirante verso le richieste del mercato - ha detto il Presidente di CMB Tiziano Cenedese - Rispetto ad alcuni anni fa ci troviamo questa sera a conferire questi riconoscimenti a giovani che ricopriranno ruoli professionali nuovi, al passo con le richieste che arrivano da una società in continua evoluzione. Giovani che saranno di fondamentale importanza per far crescere le nostre comunità grazie a lauree come la psicologia clinica e di comunità o l’analisi e gestione dell’ambiente o ancora le neuroscienze e la riabilitazione neuropsicologica. Ma anche medici o ingegneri di cui la popolazione, e il mercato, necessita sempre di più».

La serata della consegna dei contributi allo studio da parte di CentroMarca Banca, dedicata ai giovani, non poteva che essere caratterizzata dalla presenza di un loro coetaneo che ha saputo trasformare la sua passione per il canto e la musica in uno strumento di dialogo. Sul palco del teatro Eden ha aperto la cerimonia Emanuele Conte, 21 enne di Sant’Andrà di Povegliano, il giovane trevigiano che il 6 ottobre scorso, in Vaticano, ha cantato per Papa Francesco. Un ragazzo in gamba che è riuscito ad abbinare agli studi la sua grande passione per la musica. Particolarmente applaudita la sua ultima canzone "È l'ora" che vuole idealmente rappresentare gli stati d'animo tipici dei ragazzi di oggi, tra i 18 e il 25 anni e “Perfect”. Con lui hanno suonato i musicisti Gian Luigi Conte, al cajon e Francesco Zuccarello alla chitarra. A concludere la serata il comico e cabarettista Antonio Ornano.

Giovani premiati per la laurea specialistica: Michela Biscaro, Valentina Brutto, Ariosto Calogiuri, Angelica Ceccato, Luca Chinellato, Elisabetta Colbertaldo, Federica Dotto, Francesco Fantin, Nicola Favaretto, Giulia Lazzaro, Silvia Maitan, Giada Marino, Giorgia Mazzeo, Alice Mognato, Manuela Ravagnan, Eleonora Sartori, Martina Soligo e Veronica Vanin.

Laurea Triennale: Paride Biasuzzi, Enrico Biondo, Laura Nasato, Nicola Spagnolo e Andrea Tosatto.

Scuole Medie Superiori: Beatrice Cervi, Maria Chiara De Alberti, Alice Fighera e Giulia Marchiori.