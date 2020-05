Cerbiatto avvistato lungo il Sile, sparito nella boscaglia

Due pattuglie della polizia locale ed una squadra dei vigili del fuoco di Treviso. Tutti impegnati nelle ricerche di un cerbiatto che è stato avvistato da alcuni cittadini nella zona dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Il singolare episodio è avvenuto alle 14.30 quando l'animale si era gettato nel canale che transita dietro all'obitorio. Da quel momento del cerbiatto si sono completamente perse le tracce, in quanto si era nascosto in mezzo alla sterpaglia. In zono sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale, coordinati dal comandante, Andrea Gallo, numerosi passaggi, sia dal lato di vicolo Venier che dal lato di via Alzaia, ma dell'animale nessuna traccia.

