Treviso, il Comune cerca 4 nuovi impiegati a tempo indeterminato

Il Comune di Treviso cerca 4 nuovi dipendenti da assumere a tempo indeterminato. Le posizioni aperte sono quelle per diventare: messo comunale, usciere, addetto alle biblioteche e esecutore di servizi di categoria B in una posizione di ambito economico.

Per essere assunti bisogna essere in possesso di un diploma di scuola media, essere cittadini italiani oppure stranieri con regolare permesso di soggiorno. Il contratto a tempo indeterminato prevede 36 ore di lavoro a settimana. Per ottenere il lavoro i candidati dovranno sostenere una prova pratica di idoneità relativa alle mansioni da eseguire a cui seguirà un colloquio individuale. Le candidature potranno essere presentate dal 25 novembre fino alle ore 12.30 di venerdì 29 novembre o al Centro per l'impiego di Treviso oppure via Pec o via email allegando il modello Isee in corso di validità o la dichiarazione sostitutiva unica. Per chi invierà la domanda via mail andrà allegato obbligatoriamente un documento di identità valido. Il centro per l'impiego di Treviso si trova in Via Cal di Breda 116 ed è aperto dal lunedì al giovedì.