Anche a Treviso grande attesa per il nuovo film di Checco Zalone

In centro storico sarà proiettato dal giorno di Capodanno al cinema Corso. Il film arriva a quattro anni di distanza dal grandissimo successo di "Quo Vado?". Molti cinema in provincia proietteranno il film pochi minuti dopo lo scoccare della mezzanotte per iniziare il nuovo anno al cinema