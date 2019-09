Ciak Booktrailer and go!!!

Anche quest'anno agli studenti delle Scuole Secondarie di II grado di Conegliano, Pieve di Soligo e Vittorio Veneto è offerta la possibilità di frequentare i laboratori gratuiti di Booktrailer. I booktrailers sono brevi filmati della durata di circa 3 minuti che hanno la funzione, utilizzando suoni, parole ed immagini, di ricreare l’atmosfera di un libro. I partecipanti impareranno a realizzare un trailer, un’animazione, uno spot per raccontare il libro che hanno letto. In piccoli gruppi, i ragazzi conosceranno le tecniche e gli strumenti per passare dallo storyboard al montaggio e alla sonorizzazione di un video.

Il laboratorio, che guiderà i ragazzi alla scoperta del mondo video-cinematografico, è condotto da Andrea Princivalli, esperto formatore per Cinemazero di Pordenone e per il MED - Media Educational nazionale, e da anni realizza corsi e laboratori per scuole e università. Ha esposto in importanti festival d’animazione quali Annecy, Zagabria ecc, ha esposto alla Galleria “Il Milione” di Milano, alla Biennale Giovani Artisti e ha avuto due personali in Gallerie di Treviso. E’ sua la sigla della rubrica del TG1 “DoReCiakGulp” del noto giornalista Vincenzo Mollica, che di lui ha detto: “Andrea è un essere umano dalla fantasia disumana, fantascientifica la sua arte, preistorico il suo cuore”.

I ragazzi potranno scegliere, in base alle proprie esigenze, quale laboratorio scegliere:

a CONEGLIANO, il mercoledì pomeriggio dalle h. 14.30 alle h. 16.30, 5 incontri di 2 ore ciascuno

dal 25 settembre (Progetto Giovani)

a PIEVE DI SOLIGO, il martedì pomeriggio dalle h. 14.30 alle h. 16.30, 5 incontri di 2 ore ciascuno dal 24 settembre (Biblioteca Comunale «G. e M. Battistella»)

I laboratori trovano compimento all’interno del Piano di intervento in materia di politiche giovanili (DGR 1675 del 12/11/2018) denominato “Cittadini in gioco two” presentato dai 28 Comuni del Distretto Pieve di Soligo ULSS 2, di cui il Comune di Conegliano è il soggetto titolare. In particolare l’attività rientra nell’Area Laboratori di creatività “A regola d’arte", di cui il Comune di Conegliano è il soggetto capofila. I laboratori sono a numero chiuso ed è richiesta l'iscrizione.

INFO e ISCRIZIONI: PROGETTO GIOVANI Piazzale F.lli Zoppas (Biscione) Conegliano

0438 413252 progettogiovani@comune.conegliano.tv.it

0438 413319 informagiovani@comune.conegliano.tv.it

Assessore alle Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili di Conegliano Gianbruno Panizzutti: «E’ il quinto anno che diamo la possibilità ai nostri ragazzi di cimentarsi nella realizzazione di un filmato per ‘raccontare’ il libro che hanno letto nell’ambito del concorso Libernauta. Molti studenti si sono già cimentati con risultati assolutamente di prim’ordine e anno dopo anno si nota come i video prodotti siano sempre più di qualità, confermando la validità e la qualità dei laboratori. In un momento storico nel quale la comunicazione di qualità è fondamentale, questi video permettono ai ragazzi di esprimere e comunicare con forza la loro fantasia e creatività. E’ volontà dell’Amministrazione continuare in questo percorso che ormai è diventato parte integrante del Progetto Lettura, progetto fiore all’occhiello del nostro territorio».