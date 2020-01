Danni causati dalla cimice asiatica, Coldiretti scrive a sindaci e Prefetto

Ai 95 sindaci della Marca, al Presidente della Provincia e al Prefetto di Treviso, Coldiretti ha lanciato l’allarme proponendo di deliberare e appoggiare urgentemente il proprio “Piano straordinario di lotta alla cimice asiatica” che chiede la calamità. Intanto domattina sono saliti a 600 gli imprenditori dell’associazione più rappresentativa della Marca che si recheranno a manifestare a Fieragricola a Verona. «Coldiretti Treviso ha proposto a questi enti e autorità di sostenere l’individuazione di iniziative necessarie al contrasto e alla diffusione della cimice asiatica -sottolinea il presidente Giorgio Polegato- c’è un Piano straordinario di lotta alla cimice asiatica da adottare alla luce della gravità della diffusione di questa cimice aliena ai nostri territori che sta interessando anche la provincia trevigiana. Nel Piano si indicano le possibili azioni per contrastare gli effetti pregiudizievoli derivanti da tale fitofago, non solo per le imprese agricole, con riferimento a quelle dedite alle colture specializzate, ma anche per i cittadini».

La richiesta al Prefetto ed ai primi cittadini trevigiani arriva alla vigilia della mobilitazione organizzata dalla Coldiretti nazionale per l’apertura della Fieragricola di Verona. Antonio Maria Ciri, direttore di Coldiretti Treviso, aggiunge: «La diffusione della cimice asiatica ormai interessa tutto il territorio nazionale, sebbene i danni, a oggi, siano particolarmente rilevanti nelle aree ortofrutticole della Pianura Padana. In Veneto si stimano danni per 163 milioni di euro, distribuiti su 7685 produttori. Per fermare i danni causati dalla cimice nei campi, migliaia di agricoltori della Coldiretti delle diverse parti d’Italia, con i trattori, domani, si mobiliteranno, a Verona, in occasione della apertura della Fieragricola. Da Treviso saremo in 600 capitanati dal nostro Presidente».

Quella di Verona sarà la prima mobilitazione degli agricoltori italiani contro l’invasione di insetti alieni, portati in Italia dai cambiamenti climatici e dai ritardi nella prevenzione e nei controlli dell’Unione europea. Insieme alle storie drammatiche delle aziende colpite ci saranno esempi concreti dei danni provocati alle produzioni e gli esemplari di cimice asiatica, l’insetto polifago che colpisce 300 diversi vegetali, arrivato dall’Oriente che sta mettendo in ginocchio interi settori produttivi senza che sinora siano state attivate misure di sostegno comunitarie adeguate a fronteggiare questa vera e propria calamità naturale.

A Verona sarà diffuso il primo studio Coldiretti su “La strage aliena nelle campagne italiane”, illustrato dal presidente nazionale Coldiretti Ettore Prandini. Il tema dei patogeni alieni è al centro quest’anno della partecipazione della Coldiretti a Fieragricola dove, nello stand da A16 a B16 nel padiglione 9, verranno ricordati i 75 anni dalla fondazione con le battaglie del passato alle sfide del futuro, come gli effetti dei cambiamenti climatici, le guerre commerciali e le nuove tecnologie con la possibilità data per la prima volta ai visitatori di conoscere on line come stanno crescendo le proprie coltivazioni, con dati sulla fertilità dei terreni, sulla riserva idrica, sulle previsioni meteo e la temperatura e tanto altro, per ottimizzare le rese e la produttività.