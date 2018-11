Nel week end torna a Treviso "Cioccolato di Marca"

Da venerdì 16 a domenica 18 novembre Piazza dei Signori a Treviso ospiterà i maestri cioccolatieri di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Cioccolato d’Autore di Conegliano, Pasticceria-Cioccolateria Max di Treviso, Pasticceria La Villa Dei Cedri di Valdobbiadene, La Bottega del Dolce di Cornuda e Pasticceria Mauro di Vedelago saranno i protagonisti della 19° edizione di Cioccolato di Marca, la rassegna che promuove il cioccolato di qualità e la sua cultura, valorizzando il meglio della produzione, dalla fava alla pralina. Il cibo degli dei, declinato in mille varianti, al centro della kermesse durante la quale i maestri cioccolatieri proporranno alla cittadinanza le loro golose, ricercate, insolite creazioni. Un'esperienza che stimolerà i sensi.

Al fianco dei maestri vi saranno venerdì gli studenti di Engim Veneto- Brandolini Rota di Oderzo, sabato quelli dell’istituto Dieffe - Officina della ristorazione di Valdobbiadene, e domenica le promesse del CFP Lepido Rocco di Lancenigo, che in uno stand loro dedicato, allestito in piazzetta Aldo Moro, daranno prova delle loro abilità attraverso la realizzazione di dolcezze a base di cacao che potranno essere degustate devolvendo un’offerta che sarà destinata a progetti solidali. Non mancherà uno spazio riservato ai più piccoli che saranno accompagnati da un maestro cioccolatiere in un percorso didattico alla scoperta del cioccolato.

Un evento che richiama e affascina migliaia di visitatori non solo per la possibilità di trovare ogni tipo di leccornia, ma anche per la straordinaria capacità dei professionisti artigiani, per l’esperienza sensoriale che procura: un viaggio nel gusto del vero cioccolato, attraverso prodotti di prima qualità. Sabato sera appuntamento con la “notte fondente” durante la quale saranno proposti assaggi di prelibatezze e abbinamenti ricercati. La 19° edizione della rassegna beneficia dei contributi di Camera di Commercio Treviso-Belluno ed EBAV ed è sostenuta da Sotreva, Bonaventura Maschio, Valrhona, Pasticceria Internazionale, Lazzaris, Le farine del Molino Cosma, Carine.