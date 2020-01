Conferita a Liliana Segre la cittadinanza onoraria di Treviso

È stata spedita questa mattina la missiva contenente la pergamena di solenne conferimento della Cittadinanza Onoraria alla Senatrice a vita Liliana Segre. Dopo la mozione approvata all’unanimità dal Consiglio comunale nella seduta dello scorso 18 dicembre, il sindaco di Treviso Mario Conte ha firmato il documento che attesta l’iscrizione tra la popolazione della Città di Liliana Segre “per l’opera profusa per il mantenimento della memoria della tragedia della Shoah di cui fu vittima e per il suo impegno per i diritti dell’uomo, che incoraggia tanti giovani, uomini e donne a proseguire questa fondamentale opera educativa per non dimenticare le tragedie e gli orrori del passato e seminare semi di pace, di tolleranza e fratellanza”.

Data l’impossibilità dell’onorevole Segre di ritirare personalmente la Civica Onorificenza, il sindaco ha provveduto al formale invio della lettera di conferimento.