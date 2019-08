TCBF 2019: via alla 9a stagione del progetto Cento Vetrine

Si parte domani, sabato 31 agosto, da quella della gastronomia Danesin in corso del Popolo, ma nel corso delle prossime settimane saranno tantissime le vetrine dei negozi e dei locali pubblici dedicate alla XVI edizione del Treviso Comic Book Festival, il festival internazionale di illustrazione e fumetto in programma dal 26 al 29 settembre. Grazie alle realizzazioni di affermati fumettisti e degli esordienti, al nono anno consecutivo, il progetto Cento Vetrine è diventato ormai la nuova forma di decorazione urbana, a rievocazione in chiave contemporanea della storica Treviso urbs picta. Partecipato da tutte le associazioni di negozianti della città e supportato da Unascom-Confcommercio Treviso, il progetto, al quale il TCBF si è particolarmente affezionato, riesce a coinvolgere appunto proprio il mondo produttivo cittadino in un espediente artistico promozionale diffuso di successo, diventando così un vero motivo di orgoglio per il Festival e per il capoluogo trevigiano, per i visitatori di tutta Europa la “città delle vetrine disegnate”.

Saranno una quarantina gli artisti coinvolti per questa edizione 2019 con l’obiettivo di decorare quasi 300 vetrine del centro storico cittadino e non solo. Un’occasione per divulgare la cultura dell’illustrazione e del fumetto e di accogliere in un’immersione di colore e stili i migliaia, tra ospiti e partecipanti, che vivranno il capoluogo della Marca nei giorni del Festival.

Piccoli capolavori sotto gli occhi di tutti, per primi proprio i trevigiani ai quali il TCBF regala ogni anno questa eccezionale iniziativa, trasformando la città tutta in una tavola colorata, dove la capacità e la creatività trovano libertà di espressione… con la fascinazione di residenti e di turisti.