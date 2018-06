Dopo la sconfitta elettorale Manildo lascia: "Mi dedicherà alla famiglia e al lavoro"

TREVISO La cocente sconfitta con lo sfidante del centrodestra, Mario Conte, era stata annunciata e ammessa con una telefonata al sindaco neo-eletto. Dopo una lunga nottata in cui mai c'è stato margine per avvicinare l'obiettivo del ballottaggio, Giovanni Manildo decide di lasciare la politica trevigiana, rinunciando al suo posto di consigliere (subentrerà probabilmente Nicolò Rocco). Un imprevedibile colpo di scena annunciato stamattina in una sede elettorale, quella di piazza Giustinian Recanati, bollente per la grande calura di queste ore e per l'assenza di aria condizionata. C'è solo un piccolo ventilatore sul tavolo di fronte ai giornalisti. Manildo è seduto tra l'addetta stampa Francesca Costa e lo spin doctor Andrea Altinier, ex dello staff di Zaia e ricordato con una stoccata da Conte, pochi minuti dopo, durante i festeggiamenti del centrodestra. Oltre ai giornalisti ci sono molte delle figure chiave della Giunta uscente: gli assessori Franchin, Camolei, Manfio, Michielan ma anche il presidente del consiglio comunale Franco Rosi e altri esponenti del PD e delle civiche che ora si troveranno nuovamente all'opposizione, come cinque anni fa.

"Sono qui per dire grazie ai 160 candidati che hanno partecipato ad una bella campagna elettorale, aperta -ha detto l'ex sindaco di fronte a microfoni e taccuini- abbiamo fatto del nostro meglio dando un'idea di città aperta, viva, vivibile. E' un lavoro di cui si vedranno i frutti nei prossimi anni". Qualcuno tra i giornalisti chiede se qualche "sparata" elettorale avrebbe potuto aiutare a contrastare l'ondata leghista. "Non si può essere diversi da quelli che si è": replica con un sorriso Giovanni Manildo, lasciando, in punta di piedi e con garbo, il mondo della politica trevigiana. Nella prima mattinata l'ex primo cittadino si era recato presso il municio per recuperare le sue cose e "fare gli scatoloni".