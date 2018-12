"Fuoriclasse" in giunta a Treviso per un video di auguri

Un video di auguri rivolto agli anziani, ai giovani e alla Città. Ieri pomeriggio, lunedì, un gruppo di trenta ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado ha portato a Ca’ Sugana il laboratorio-evento “Natale Fuoriclasse”, rivolto ai giovani di età compresa tra i 12 e i 29 anni per favorire la coesione sociale e prevenire il disagio giovanile oltreché promuovere un concetto di divertimento sano. Gli studenti, poco prima della seduta della Giunta comunale, hanno coinvolto il primo cittadino Mario Conte e tutti gli assessori in un vero e proprio set di riprese per registrare un augurio e un breve intervista sul proprio ruolo, le deleghe assunte e sul regalo che farebbero ai giovani, agli anziani e alla Città di Treviso.

Al progetto “Fuoriclasse”, individuato dalla Regione Veneto nell’ambito del “Piano di intervento in materia di politiche giovanili”, hanno aderito anche altri Enti fra i quali i Comuni di Spresiano, Morgano, Arcade, Povegliano, Istrana, Quinto di Treviso, Villorba, Ponte di Piave e l’Ulss 2 Marca Trevigiana, che si sono avvalsi della collaborazione della cooperativa sociale Comunica Onlus di Villorba.