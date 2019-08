Ristorazione scolastica, incontri per presentare il nuovo servizio di iscrizione online

Mercoledì 28 agosto e mercoledì 4 settembre, alle 16.30, nella Sala Verde di Palazzo Rinaldi a Treviso, si terranno gli incontri con la cittadinanza per illustrare il nuovo servizio di iscrizione online per la ristorazione scolastica e dei giorni e orari di segreteria per l’assistenza di coloro che intendono iscrivere i figli al servizio.

Per l’anno scolastico 2019/2020 sarà infatti attivo un nuovo sistema informatizzato di gestione pasti e pagamenti. L'iscrizione alla mensa scolastica, obbligatoria per tutti coloro che intendono usufruire del servizio mensa, dovrà pertanto essere effettuata sul sito https://www1.eticasoluzioni.com/trevisoportalegen/, attivo dal 19 agosto. I dati degli alunni già iscritti al servizio mensa nell'anno precedente verranno riportati automaticamente nel nuovo portale: pertanto, i genitori non dovranno effettuare alcuna operazione.

Per coloro che dovranno iscriversi per la prima volta, invece, le iscrizioni sono già aperte termineranno il 10 settembre. Dall’11 settembre, invece, le famiglie degli alunni iscritti riceveranno indicazioni sulle nuove modalità di accesso al portale. Ulteriori informazioni si possono trovare nella sezione del sito web del Comune di Treviso dedicata alla ristorazione scolastica.