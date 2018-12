Commercio in centro storico: necessari i parcheggi gratis nel week end

Il mese di dicembre è il mese più importante per i commercianti e come ogni anno si apre la purtroppo nota diatriba tra piccoli negozi cittadini e grandi centri commerciali. Il centro storico rispetto alle grandi strutture periferiche pecca per comodità di raggiungimento a causa dei parcheggi e questa situazione fa morire ogni anno di più il cuore della città e i suoi negozi. Per fermare questa situazione chiediamo al Comune di adoperarsi, rendendo gratuiti i parcheggi nei weekend che ci separano dal Natale e di organizzare un servizio navette che colleghi punti strategici limitrofi al centro, quali ad esempio il Foro Boario e Monigo, così da garantire una maggior competitività ai negozi e rendere la nostra città piena di vita nel periodo festivo. Già altre città in Italia hanno adottato decisioni simili, trovando soluzioni che avessero a cuore tanto i commercianti quanto la vita del centro cittadino e confidiamo che Treviso non sia da meno, perché riteniamo fondamentale fermare questo processo che sta facendo lentamente soccombere la nostra città.

Comitato "Prima i trevigiani"